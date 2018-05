Noordenveld wil natuurgebied De Onlanden afsluiten voor doorgaand autoverkeer

RODEN - De gemeente Noordenveld wil het doorgaande autoverkeer in natuurgebied De Onlanden tussen Peize en Groningen aanpakken.

Gebleken is dat sinds de aanleg van een uitkijktoren met parkeerplaats op de Noorddijk in De Onlanden het autoverkeer is toegenomen. De Noorddijk werd al veel gebruikt door automobilisten die binnendoor van Peize naar Eelde en andersom wilden.Volgens de gemeente levert het doorgaande autoverkeer een gevaar op voor fietsers en voetgangers. Bovendien is gemotoriseerd verkeer in een natuurgebied ongewenst.Noordenveld heeft in samenwerking met Natuurmonumenten, de Fietsersbond en dorpsbelangen Peize drie varianten ontwikkeld om het doorgaand autoverkeer te weren. In alle varianten blijft de parkeerplaats van de uitkijktoren bereikbaar. De varianten worden op 28 mei tijdens een inloopavond voorgelegd aan de inwoners.