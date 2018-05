Schrijftalent uit Zeegse wint Write Now! Groningen

ZEEGSE - Anna Dijk uit Zeegse heeft de schrijfwedstrijd Write Now! Groningen gewonnen met haar verhaal 'Monnik bij de Zee'. Ze gaat naar de finale op 24 juni in Rotterdam.

De 22-jarige Anna Dijk strijdt daar samen met veertien andere finalisten om de prijs Write Now! 2018. Volgens de jury stond in haar verhaal de sfeer als een huis, was het tempo goed, en waren de relatie tussen het hoofdpersonage en de vader slim subtiel neergezet.Write Now! is een belangrijkste schrijfwedstrijd voor jongeren in Nederland en Vlaanderen. Voor deze editie stuurden bijna negenhonderd jongeren een verhaal in.