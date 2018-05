Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 3 mei We besteden deze week veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van donderdag 3 mei gaat het over Niet Weggooien! Een landelijke actiedag om bijzondere foto's, dagboeken en documenten van de ondergang te redden. Ook is er nieuws over de racefiets die aan gort werd gereden tijdens de Zuidenveldtour.

En de hele week besteedt RTV Drenthe aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Vandaag het verhaal van Bouke de Jonge. Drie van zijn vriendjes kwamen om het leven door oude munitie.