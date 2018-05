Deel dit artikel:











Dodenherdenking Nationaal Monument Westerbork live bij RTV Drenthe Dodenherdenking in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, vorig jaar (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

WESTERBORK - De Dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork is vanavond live te zien bij RTV Drenthe.

Cabaretière Claudia de Breij zingt tijdens het herdenkingsprogramma twee liedjes. Een daarvan is Mag ik dan bij jou. De tekst van dat nummer gaat over de oorlog. De Breij is door de organisatie gevraagd dit lied te zingen.



RTV Drenthe zendt de herdenking rechtstreeks uit. De uitzending begint om 19.20 uur en is te volgen op radio, tv en internet. Het commentaar wordt gedaan door Annette Timmer.