Drentse Scheurkalender: Elke dag een andere kijk op de provincie

ASSEN - Drenthe krijgt een eigen scheurkalender. Het moet een unieke verzameling worden van foto's, gedichten en korte verhaaltjes. Iedereen kan zijn of haar idee inzenden voor de Drentse Scheurkalender 2019.

Hent Hamming is de bedenker. Hij heeft ook de Groninger Scheurkalender bedacht. "Het initiatief komt weliswaar uit Groningen. Vaak wordt Groningen door de buitenwereld wat negatief neergezet. Wij wilden juist die andere kant belichten en daarom waren we geïnteresseerd in wat mensen in de provincie mooi vonden. Het resultaat is de scheurkalender."Hamming vindt het tijd dat de scheurkalender er ook voor andere provincies komt, te beginnen met Drenthe. Het enthousiasme is overgeslagen, ook bij organisaties als Arriva, Staatsbosbeheer en Humanitas. "We vragen niemand om geld. Die partners roepen ook mensen op om mee te doen."De Drentse Scheurkalender moet laten zien wat er in Drenthe en de Drenten omgaat. "We hopen op een zo groot mogelijke verscheidenheid aan inzendingen", aldus Hamming. "We weten niet wat we kunnen verwachten. Iedereen mag meedoen en zijn of haar eigen idee inbrengen. Zo wordt het een persoonlijk beeld van Drenthe."Tot dusverre zijn er ruim vijftig inzendingen, vooral foto's van Drentse landschappen. De jury let op diversiteit, originaliteit en of een inzending een verhaal vertelt of een gevoel oproept.De scheurkalender moet 320 pagina's bevatten, met voorop elke pagina een foto en achterop een tekst over Drenthe. Medio oktober wil Hamming de eerste kalender op een bijzondere plek in Drenthe aan een bekend persoon overhandigen. Daarna ligt de Drentse Scheurkalender in de winkels.Je eigen idee inzenden kan tot 15 augustus via de website van de Drentse Scheurkalender.