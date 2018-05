Zoek het uit! - Waarom zijn die lampen groen?

NIEUW-BUINEN - "Het lijkt ineens heel erg raar, zo is er niets in het Drentse landschap bij Nieuw-Buinen en dan ineens allemaal groene lampen", zegt Marja Hietland uit Bronnegerveen.

Hietland rijdt met grote regelmaat van Borger naar Stadskanaal over de N374 en plots maakt daar bij de vloeivelden van Avebe duisternis plaats voor groen licht. Ze wil hier wel eens meer van weten en stuurt haar vraag aan Zoek het Uit De groen verlichte locatie langs de weg blijkt een waterzuiveringsinstallatie van aardappelconcern Avebe te zijn, die hoort bij de fabriek in Gasselternijveen. "hier doen we verschillende dingen die verband houden met de uitbreiding van onze fabriek waar eiwitten worden gemaakt voor de voedselindustrie", zegt Janet Katerberg van Avebe. "Om te zorgen dat het veilig is tijdens deze werkzaamheden is er extra toezicht op de bouwplaats, daarbij wordt groen licht gebruikt", vervolgt ze.Dat groene licht wordt gebruikt door beveiligingsbedrijf Bouwatch. Volgens Martijn Helders van het bedrijf hebben de lampen meerdere functies: "Het belangrijkste is dat we licht willen gebruiken dat de natuur zo min mogelijk verstoort", zegt Helders. "Wit licht is duidelijk storend voor dieren, groen licht is veel vriendelijker".Of dat ook zo is, is nog maar de vraag. Recent onderzoek op het Hijkerveld wees uit dat nachtdieren helemaal niet zo van groen licht houden . Een reportage uit september 2017 over de invloed van verschillende kleuren licht op de natuur:Voor de beveiliging van de bouwlocatie gebruikt Bouwatch camera's. "Met de lampen geven we ook duidelijk aan dat deze plek beveiligd wordt", stelt Helders. "We gebruiken LED-lampen, want die gebruiken minder energie". Helders voegt hier nog aan toe dat licht natuurlijk ook noodzakelijk is om diefstal of vandalisme met de camera's vast te leggen.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen.