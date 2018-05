Jos Vaessen over Formule 1: Het kabinet is het Noorden nog wat verschuldigd

AUTOSPORT - Een keiharde doordouwer, een echte diplomaat en 'Jos kun je vertrouwen op z'n woord'. Het zijn drie typeringen van collega's die Jos Vaessen al jaren kennen.

Toen ik zei dat we een internationaal vliegveld hebben, veerden ze op Jos Vaessen

Elf jaar lang was Vaessen voorzitter van het TT Circuit. Hij haalde de Ronde van Spanje naar Drenthe en tegenwoordig is hij ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de MXGP motorcross op het circuit. Maar nu, op z'n 77e, staat hij misschien wel voor de grootste uitdaging van z'n leven: de Formule 1 naar het TT Circuit halen."Als de Formule 1 naar Nederland komt, vind ik ook dat het hier naartoe hoort te komen. Het kabinet is het Noorden nog wel wat verschuldigd", oppert Vaessen.Onder de noemer 'The Netherlands Grand Prix Foundation' gaat Vaessen samen met Assenaren Theo Verdegem en Lee van Dam proberen de Amerikaanse eigenaar Liberty te overtuigen. Verdegem gaat over de financiën, Van Dam staat met z'n bedrijf voor de productie en promotie en Vaessen is het boegbeeld en de onderhandelaar.Tijdens de laatste Gamma Racing Day, van vorig jaar augustus, hebben ze de handen al ineen geslagen. De mannen kennen elkaar door en door. "Verdegem heeft samen met Vaessen de Vuelta al gedaan. Ik heb samen met Jos sponsoren voor de TT binnengehaald en alle drie zijn we betrokken bij de motorcross Grand Prix op het TT Circuit", verduidelijkt sportpromotor Lee van Dam.De Duitser Hermann Tilke, die verantwoordelijk is voor de aanleg van de meeste Formule 1-circuits, ging tijdens de Gamma Racing Day met Formule 1-coureur Nico Hülkenberg het circuit rond. "Toen hij zei dat het haalbaar was, zijn we voor het eerst serieus samen gaan zitten", zegt Van Dam.Politiek stonden de neuzen in het Noorden van ons land al verrassend snel dezelfde kant op. Vaessen heeft inmiddels ook al een gesprek gehad met Formule 1 Management. Zij vertegenwoordigen de Amerikaanse bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de promotie en exploitatie van de Formule 1Het gesprek op het hoofdkantoor in Londen kwam wat stroef op gang. "Assen? Where is that? Maar toen ik zei dat we een internationaal vliegveld hebben, toen veerden ze op. Ik weet zeker dat, als ze hier komen, ze hun ogen uitkijken", aldus Vaessen.Het TT Circuit zal moeten worden aangepast voor Formule 1. De lay-out is op hoofdlijnen goegekeurd. Nu zijn ze bezig met de detailtekeningen. Zo zou het rechte stuk op de Veenslang verlengd moeten worden zodat het DRS-systeem gebruikt kan worden voor meer inhaalacties.Ook wordt er gesproken over een verbreding van De Strubben, zodat de coureurs meerdere lijnen kunnen rijden. Maar ook over de befaamde Geert Timmerbocht wordt nu nagedacht. Daar zal mogelijk een bochtje binnendoor aangelegd worden, zodat de coureurs in een vloeiende lijn naar het rechte stuk bij start/finish kunnen rijden, waar dan opnieuw de DRS kan worden aangesproken.Anders dan verwacht maakt de stichting Circuit van Drenthe zich nog het minst druk over de financiën. "Gek genoeg melden bedrijven uit binnen- en buitenland zich nu al uit zichzelf aan. Het lijkt wel dat geld in deze wereld monopoliegeld is", aldus Vaessen.Nog voordat er een meter is gereden, moet er al twintig miljoen euro op tafel komen voor het recht van organisatie. De stichting is verantwoordelijk voor de financiën: het TT Circuit blijft qua risico's buiten schot en treedt alleen op als verhuurder van het circuit. "Wij als stichting zullen dat terug moeten verdienen door entreegelden en de verkoop van hospitality en nog wat andere leuke dingen die je kunt bedenken, zoals een Max Verstappen-dorp. De TV-rechten en reclamegelden zijn van Formule 1-eigenaar Liberty", verduidelijkt Verdegem.Met man en macht wordt nu gewerkt aan een plek op de Formule 1-kalender. Een politiek spel waarin Vaessen zich als een vis in het water voelt. In zijn tijd als directeur van het CBR had hij te maken met ministers. Hij kan mensen aardig inschatten en vindt 'het spel' leuk.Ondanks zijn 77 lentes is Vaessen voorlopig niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. "Er zijn wereldwijd maar drie echt hele grote evenementen. De Olympische Spelen zijn één, maar die zullen nooit naar Nederland komen. Het WK voetbal komt ook niet hier naartoe, maar de Formule 1 kan wel", zegt Vaessen, die ondanks z'n leeftijd nog heel graag dit klusje zou willen klaren."Leeftijd is maar een getal. Als je het geluk hebt dat je gezond bent, dan merk je het niet eens. Maar als dit naar Assen kan komen. Dan beloof ik dat mijn klussen klaar zijn."