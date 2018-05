Deel dit artikel:











Djammen: Iers-Drentse folkmuziek van HowsaGoin! v.l.n.r. Reint Lesschen, Madelon Berg, Rob Haasjes, Ina Lesschen, Arend Lensen, Johan Vromans en Renée Taal (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - Vijftien jaar geleden is ze ontstaan, als Ierse afsplitsing van een popkoor uit Rolde. Inmiddels heeft ze zelf al heel wat optredens gegeven: HowsaGoin!

Geschreven door Robbert Oosting

"Als je ziet dat je muzikaal iets over kunt brengen, dat is het mooiste wat er is", vertelt bandlid Johan Vromans.



Ierse muziek

"Het was op gegeven moment zo dat we een beetje alle kanten op gingen", vertelt bandlid Ina Lesschen. Van folk, naar Franse chansons en weer terug. "Toen hebben we met elkaar bedacht; we gaan toch naar de Ierse kant."



Haar man Reint Lesschen vult haar aan. "Het gaat over het moeilijke leven, het gaat over de leuke dingen in het leven." Blijkbaar werkt die formule, want doorgaans duurt het niet lang voordat de hele zaal volledig opgaat in de Ierse taferelen die op het podium plaatsvinden.



MartiniPlaza

De zes bandleden moeten kostelijk lachen om een anekdote over een optreden in MartiniPlaza in Groningen, waar ze tijdens een basketbalevenement als pauze-act geboekt stonden.



"Een MartiniPlaza vol volk, maar geen mens die belangstelling had voor ons", legt Reint Lesschen lachend uit. "Het een opmerkelijk iets, maar wel een geweldige ervaring. Hoeveel bandjes kunnen nou zeggen dat ze in MartiniPlaza hebben gespeeld?"



Het is tekenend voor hoe de band in het leven staat. "Eén ding is verschrikkelijk belangrijk: we willen het zelf hartstikke leuk hebben", besluit Lesschen.