Uitslagen inhaalduels: GOMOS lacht, LTC weer koploper, Titan voert druk op WKE'16 op

VOETBAL - Het verschil in wedstrijden in de diverse voetbalklassen wordt kleiner. Toch werden er donderdagavond nog een aantal inhaalwedstrijden gespeeld.

Titan klaar voor topper tegen WKE'16

In de zaterdag 2e klasse J ging DZOH op eigen veld met 2-1 onderuit tegen hekkensluiter sv Nieuwleusen, dat door de zege de laatste strohalm grijpt om directe degradatie nog te ontlopen. Nieuwleusen heeft op dit moment 8 punten minder dan Groen Geel en dat met nog 3 wedstrijden te spelen.Het Asser LTC ging in zaterdag 3e klasse D op bezoek bij SVN'69 in Nijeveen. Het werd 0-1 door een treffer van Stefan Kuntz. Door de zege staat LTC in ieder geval voor even bovenaan, maar is het verschil met Tonego, Lutten, Hardenberg'85 en Hoogeveen 3 punten of minder terwijl LTC nu 1 duel meer heeft gespeeld.GOMOS was vanavond hoogstwaarschijnlijk enorm tevreden met de uitslag van concurrent Stadspark. De Groningers kwamen op bezoek bij Oerterp niet verder van een gelijkspel: 4-4. Daardoor heeft GOMOS ineens weer de beste papieren in de strijd om de titel in de 2e klasse K van het zondagvoetbal. Stadspark heeft nu 51 punten uit 22 duels en GOMOS staat 2e met 49 uit 21. In deze klasse worden 26 wedstrijden gespeeld.In de zondag 4e klasse D won Titan met 6-1 bij DVC'59, waardoor die ploeg koploper WKE'16 tot op één punt is genaderd. Komende zondag staat beide ploegen tegenover elkaar in Nieuw Weerdinge.Wedde, de grote concurrent van Bareveld in de strijd om de titel in de 5e klasse E, verspeelde vanavond twee dure punten bij Veelerveen: 0-0. Door dat gelijke spel heeft Bareveld de beste papieren weer in handen. De Drentse club heeft 48 punten uit 18 duels, terwijl Wedde 44 uit 17 heeft.DZOH - Nieuwleusen 1-2Niekerk - Noordwolde 1-4 (dinsdag)The Knickebockers - Loppersum 0-2DVC Appingedam - Glimmen 1-0SVN'69 - LTC 0-1Harkema Opeinde - ASC'75 3-0Haulerwijk - De Sweach 3-0Friese Boys - VIOD 1-2Ropta Boys - Rottevalle 0-0Woudsend - SWZ Sneek 0-7 (SWZ is al kampioen)Oerterp - Stadpark 4-4Sleen - Twedo 1-2Smilde'94 - SVMH 3-2Donkerbroek - Gruno 3-3Heiligerlee - Alteveer 6-1Sellingen - SPW 0-2Pekelder Boys - FVV 1-4Gieterveen - Engelbert 1-2Harkstede - MOVV 1-1DSC '65 - Witteveense Boys 3-3Weiteveense Boys - Protos 0-4Schoonebeek - EHS '85 1-5DVC '59 - Titan 1-6Zwartemeerse Boys - Bargeres 1-1Valther Boys - HOC 1-2Steenwijk - Balkbrug 1-2De Blesse - Pesse 2-0Wacker - Kraggenburg 5-1VENO - Old Forward 8-0Ruinen - Oranje Zwart 5-1DOS '63 -Ulu Spor 0-5DWZ - BNC 2-1THOS - Oldambtster Boys 0-4Veelerveen - Wedde 0-0WEO - Farmsum 0-2Drieborg - Meeden 1-0