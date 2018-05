Nieuw college Emmen wil investeren in armoedebeleid en bereikbaarheid

Deel dit artikel:











EMMEN - 'Samen investeren'. Zo heet het bestuursakkoord dat Wakker Emmen, PvdA en CDA vanmiddag hebben gepresenteerd. Investeren draait niet alleen om geld, zo benadrukten de partijen tijdens de bijeenkomst in het Rensenpark.

De drie partijen maakten eerder al duidelijk dat ze na vier jaar graag samen verder wilden. Formateur Bert Westerik haalde aan dat de situatie nu behoorlijk anders is. “Vier jaar geleden moest er vooral aan het vertrouwen gebouwd worden. Nu kenden de partijen elkaar en ging het al snel over de inhoud.”



Die inhoud draait om zes begrippen: betrokken, leefbaar, duurzaam, bereikbaar, sociaal en ondernemend. De partijen zien ook een andere rol in de samenwerking met de burger. Inwoners moeten meer mee gaan denken en meepraten over wat er in hun omgeving te doen staat. Dat moet leiden tot verbetering van de leefbaarheid.



Armoede

Armoedebestrijding is ook een belangrijk thema. Dat komt op het bordje van de nieuwe wethouder Raymond Wanders (PvdA). “We moeten niet alleen de symptomen bestrijden door daar meer geld voor beschikbaar te stellen. De oorzaken moeten we aanpakken. We moeten laaggeletterdheid aanpakken en zorgen dat mensen aan het werk komen.”



Het nieuwe college wil ook flink inzetten op bereikbaarheid. Zo moet er wat gebeuren met de verkeersproblemen op de Boermarkeweg. “Een belangrijke verkeersader voor Emmen, met het ziekenhuis en veel onderwijsinstellingen. Daar gaan we echt mee aan de slag. Net als met het stationsgebied en met de verdubbeling van de weg Emmen Klazienaveen”, aldus wethouder René van der Weide van Wakker Emmen.



De plannen en ambities zijn nog niet financieel vertaald. Daarover gaat het nieuwe college met de raad in gesprek. Op 14 mei worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd.