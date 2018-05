Deel dit artikel:











Cliënten Promens Care krijgen voetballes bij FC Emmen Cliënten van Promens Care voetballen met spelers van FC Emmen

EMMEN - Zo'n veertig cliënten van Promens Care kregen vanmiddag een voetbalclinic bij FC Emmen van drie topspelers en assistent-trainer Casper Goedkoop.

Voor veel cliënten was het de eerste keer dat ze voetbalden. En het ging ze goed af, want er werd aan de lopende band gescoord. Sommige cliënten droegen echte voetbalshirts, al waren die vaak van 'foute' teams zoals Ajax, Feyenoord en PSV.



Het was de vierde keer dat FC Emmen meedeed. "Wij vinden het heel belangrijk om midden in de maatschappij te staan", zegt Guus de Vries, die de leiding had namens FC Emmen.



De clinic is een initiatief van Vrienden van Promens Care, een groep ondernemers die wil zorgen dat cliënten van Promens Care mee kunnen doen in de samenleving.