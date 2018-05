Deel dit artikel:











Unieke brieven geven inkijk in leven van kinderen in Kamp Westerbork Inho Dragt overhandigt de brieven aan curator Guido Abuys. (foto: Hilde Boelema) Een van de brieven die geschonken zijn door de neven en nichten van Cora Walraven (Foto: Hilde Boelema) Herinneringscentrum Kamp Westerbork (foto: Jeanine Hofsteenge)

WESTERBORK - "Dit is de laatste brief die u van ons krijgt, want morgen gaan we naar het onbekende land. Riesje heeft u wel geschreven in wat voor wagens we gaan." Met deze woorden begint de laatste brief van een kind in Kamp Westerbork aan haar stiefmoeder.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

De brief is een van de acht brieven die vandaag geschonken zijn aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De stiefmoeder Cora Walraven, waaraan ze geadresseerd zijn, is overleden en haar neven en nichten vonden de brieven in een kast.



Niet weggooien!

Vandaag was een landelijke actie waarbij mensen opgeroepen werden om oude spullen van zolder niet weg te gooien, maar naar bijvoorbeeld het Drents Archief te brengen. De actie is een samenwerking van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.



"Voor ons zijn de brieven natuurlijk sowieso bijzonder", zegt Inho Dragt, de neef van Walraven. "Toch hebben we ze naar het herinneringscentrum gebracht, omdat het brieven van kinderen zijn en daar zijn er weinig van bewaard gebleven."