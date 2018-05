Schoonebeker voor rechter om zware mishandeling Hardenberg

ZWOLLE/HARDENBERG - Een inwoner van Hardenberg werd eind vorig jaar van zijn fiets getrapt en bijna doodgeschopt omdat hij eerder die avond een biertje zou hebben omgestoten.

Een man uit Schoonebeek en twee Hardenbergse broers stonden vandaag in Zwolle terecht op verdenking van openlijk geweld. Dat meldt RTV Oost Het Openbaar Ministerie eist tegen de 26-jarige Eddie van der V. uit Hardenberg een celstraf van acht maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen zijn 20-jarige broer Rick is 150 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf geëist. Hun 20-jarige vriend uit Schoonebeek, Matheus K., hoorde het OM een werkstraf van 180 uur tegen hem eisen.Daarnaast wil het OM dat de drie het slachtoffer een schadevergoeding van duizend euro betalen.Aan de grove mishandeling ging een incident vooraf in een horecagelegenheid. Na een omgestoten biertje zou er heen en weer zijn gescholden, maar daar bleef het bij. Totdat het vriendengroepje van de broers het slachtoffer in het centrum van Hardenberg zag fietsen.In de rechtszaal werden vanmiddag beelden afgespeeld van een bewakingscamera. Op die beelden was te zien hoe de oudste broer het slachtoffer vanuit het niets van zijn fiets trapt.Vervolgens krijgt het op straat liggende slachtoffer van alle drie de verdachten trappen tegen zijn hoofd. De rechters, die probeerden mee te tellen, kwamen op vijftien tot twintig schoppen.Trappen die volgens de oudste broer Van der V. dodelijk hadden kunnen zijn. Een standpunt dat niet werd gedeeld door zijn jongere broer. Die vertelde de rechters dat "je echt een professionele vechter moet zijn, als je iemand wil doodtrappen."De rechtbank doet over twee weken uitspraak.