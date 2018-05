Deel dit artikel:











'Zo lang het kan, spreek ik de kaddisj uit' Joop Waterman tijdens het voordragen van de kaddisj (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

WESTERBORK - Het is dit jaar de twintigste keer dat Joop Waterman uit Diemen de kaddisj uitspreekt tijdens de dodenherdenking in Westerbork.

Geschreven door Andries Ophof

En als het aan hem ligt, gaat hij nog wel een paar jaar door. "Zo lang ik het kan en er een stem voor heb, ga ik door."



Twintig jaar geleden werd Waterman door het herinneringscentrum gevraagd of hij iemand kende om dit te doen. "Ik zei toen spontaan, dat kan ík wel." En sindsdien doet Joop Waterman dat op 4 mei tijdens de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.



Alleen zijn moeder overleefde

Waterman werd geboren in 1943 in kamp Westerbork. Zijn familie is voor een groot deel omgekomen in concentratiekampen. Alleen zijn moeder overleefde. "En dat is wat je noemt verdriet."



Overal draagt hij Westerbork met zich mee. Het staat in zijn paspoort, op zijn rijbewijs. Als hij papieren van de gemeente nodig heeft, staat er geboorteplaats Westerbork. En dat valt hem wel eens moeilijk.



Een lofzang op God

Op vier mei vertelt Joop Waterman over de Tweede Wereldoorlog in bijvoorbeeld schoolklassen en in het herinneringscentrum. En daarna spreekt hij de kaddisj uit. "Dat is letterlijk vertaald een lofzang op God. Dit gebed dragen wij voor als familie is overleden. Maar dit is allemaal familie. Er zijn er miljoenen vermoord. En als ik het oplees, dan voel ik het ook zo."



Aan stoppen denk Waterman niet. En mocht hij moeten stoppen met de voordracht: "Ach dan komt er wel iemand anders."