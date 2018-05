Met soep naar daklozen: 'In Emmen is de nood hoog, dus dan moet je iets gaan doen'

EMMEN - Soms bezoeken ze vijftien daklozen, en soms maar twee. De vrijwilligers van het Leger des Heils gaan elke donderdagavond met een bus vol soep, broodjes en slaapzakken op pad.

Het Leger des Heils in Emmen doet dat sinds maart in samenwerking met de kerk.Aan een grote tafel zitten medewerkers ijverig broodjes te smeren. "We krijgen dit brood van de bakker", legt zorgcoördinator Vermeer uit. "Dit hebben ze dan gisteren gebakken, dat is overgebleven en mogen ze vandaag niet meer verkopen. Dat mogen wij dan hebben - en het is prima brood."Vrijwilliger Marianne maakt elke week een pan met soep klaar. "De ene week is het vegetarische soep en de andere week met vlees", zegt ze. Of de pan elke keer weer leeg terugkomt? "Geen idee, want ik ben er de volgende dag niet. Maar het is erg in trek."Liseth Mellema, clustermanager bij het Leger des Heils, introduceerde de soepfiets in Groningen. "Daar liggen de afstanden iets minder ver uit elkaar dan in Emmen", verklaart ze de keuze voor een bus in de Drentse stad. "De nood is hier hoog. Ik heb mij laten vertellen dat er vijftig mensen in Emmen zonder een dak boven hun hoofd leven. En dan moet je wel iets doen."Sinds maart rijdt de bus vol met eten rond door de stad. "Het was eerst zoeken waar de mensen zaten. We hebben informatie van de GGD enzovoort gekregen, maar ook zelf rond gereden", zegt Mellema. "Er komen soms vijftien mensen, soms eens twee. maar ieder mens telt."Langzamerhand wordt er een vertrouwensband opgebouwd met de Emmer daklozen. "Dat duurt wel lang, want je komt in iemands omgeving. Daar moeten we echt de tijd voor nemen."Het Leger des Heils in Emmen is nog op zoek naar extra vrijwilligers die willen helpen met het maken van de soep.