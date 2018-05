Deel dit artikel:











Scouts uit Wilhelminaoord bij de dodenherdenking op de Dam Sybe en Kinke Penninga naar de herdenking op de Dam in Amsterdam (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) Even de knoop oefenen (foto: Andries Ophof)/RTV Drenthe

WILHELMINAOORD - Eigenlijk mochten Sybe en Kinke Penninga uit Wilhelminaoord niet meedoen. Maar in Friesland waren te weinig scouts die mee wilden doen.

Geschreven door Andries Ophof

En dus staan de Drentse scouts op 4 mei alsnog op de Dam in Amsterdam. Daar wordt de jaarlijkse herdenking gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.



Vlag hijsen

Bij die herdenking zijn de koning en koningin en het Kabinet aanwezig. Scouts helpen bij het aanreiken van de kransen, het hijsen van de vlaggen, maar ook bij de begeleiding van mensen in een rolstoel. Sybe en Kinke, lid van de Van Swietengroep uit Vledder, helpen ook mee.



Sybe had zich aangemeld voor het hijsen van de vlag, maar dat liep anders. "Ik mag mensen in een rolstoel begeleiden. Tijdens de herdenking en later mogelijk ook naar een receptie. Misschien wel in het paleis op de Dam." Zijn zus Kinke staat wel bij de vlaggen. "Ik hoop dat ik de Drentse vlag mag hijsen. Maar dat weet ik pas morgenavond."



Allemaal regels

Wie denkt dat het allemaal vanzelf gaat heeft het mis. Er zijn allerlei protocollen en kledingvoorschriften. Kinke heeft ze allemaal doorgelezen. "Je moet het officiële uniform van de scouting aan. Je mag er niet te veel badges op hebben. Je das moet goed zitten en ik moet mijn haar vast dragen.Het mag niet in je gezicht waaien"



En dan moet er ook nog een speciale knoop worden gebruikt voor het vastmaken van de vlaggen. Die moest wel even geoefend worden.



Dodenherdenking is een belangrijk moment

Sybe heeft ook een heleboel instructies gekregen. Hij heeft ze min of meer uit zijn hoofd geleerd. "Het is een hele eer dat we daar mogen staan en meehelpen", zo vindt hij.



Thuis hebben ze het de afgelopen jaren regelmatig over de oorlogsperiode gehad. Familie heeft de oorlog overleefd, maar woonde onder andere in Rotterdam tijdens het grote bombardement. En familieleden moesten onderduiken. De herdenking is een belangrijk moment voor ze.



De twee scouts moesten zich een weekend melden in Lemmer als voorbereiding op de herdenking. Daar kregen ze meer te horen over de Tweede Wereldoorlog en over oorlogen die er nu zijn. En morgen staan ze langs de kant. Met de bus vrijdagmorgen naar Amsterdam en 's nachts weer heel laat terug. In ieder geval met een ervaring rijker.