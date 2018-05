Haaye Feenstra hakt knoop door: Ik stop bij ACV

VOETBAL - Haaye Feenstra stopt aan het einde van het seizeon bij ACV. De 30-jarige middenvelder hakte vanavond de knoop definitief door, nadat hij al enige tijd twijfelde.

Haaye Feenstra: Ik denk aan stoppen

Zijn werk als bakker in combinatie met het voetballen op hoog niveau begon steeds meer zijn tol te eisen. Nu hij binnenkort ook vader wordt zal de belasting nog zwaarder worden."Het wordt gewoon te veel en daarom is het goed om te stoppen. Tegelijk doet het me verdriet dat het bij ACV ophoudt. Ik heb met prachtige jongens samengespeeld en prachtige mensen leren kennen. Ik blijf wel voetballen, maar dan op een lager niveau. Waar dat zal zijn, dat weet ik nu nog niet", aldus Feenstra.De oud-speler van ZFC Zuidlaren, Achilles 1894 en de BV Veendam kwam in de zomer van 2012 naar ACV en hikte met de club lang tegen promotie naar de 3e divisie aan. Ook vorig jaar was er even twijfel, maar toen ACV de zo gewilde promotie had bewerkstelligd knoopte Feenstra er nog een jaar aan vast.