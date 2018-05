Zoek het uit! - Enkelbanden of wegenbelasting?

ASSEN - Hoe werkt een enkelband eigenlijk? Wie houdt er toezicht op de drager, kun je boodschappen doen met een enkelband om, of op verjaardagsvisite gaan bijvoorbeeld? En waarom betalen wij in Drenthe het meeste wegenbelasting van Nederland?

Deze twee vragen werden de afgelopen maand met nog tientallen andere vragen ingestuurd naar onze rubriek Zoek het uit! . Van welke vraag wil jij het liefst het antwoord weten?Stem nu op de vraag waarvan je graag ziet dat wij het antwoord gaan uitzoeken.In april kon je kiezen tussen vragen over het ontstaan van hunebedden en kalk in kraanwater. In totaal brachten 1287 mensen hun stem uit. Grote winnaar is de vraag over waarom er kalk in kraanwater zit, 860 mensen stemden hier op. De vraag over het ontstaan van hunebedden kon rekenen op 427 stemmen.We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Waarom zit er kalk in leidingwater en waarom halen ze dat er niet uit?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur hem in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord!