Wijnboer redt druiven van nachtvorst met uit de kluiten gewassen föhn

HAVELTE - Wijnboer Peter Pels uit Havelte heeft een gebroken nacht achter de rug. De temperatuur daalde vannacht tot het vriespunt en dat zou funest zijn voor de druiven.

"Ik ben uit bed gegaan en heb geprobeerd de druiven te redden", vertelt Pels. Hij ging meerdere keren de wijngaard in en reed rondjes met een speciaal apparaat achter zijn trekker. "Daar kun je het mee redden als het niet te hard vriest."Vorst kan in deze periode erg schadelijk zijn voor de druiven, volgens Pels. "Als ze nog in de knop zitten, kunnen ze wel -10 of -15 hebben. Nu is het mooi uitgelopen en dan kan het niks meer hebben. Alles wat lager is dan nul graden is eigenlijk funest. We zaten op het randje vannacht."Of de druiven van Pels de koude nacht hebben overleefd, kan hij nog niet zeggen. "Het is nog even een paar uur spannend of het nu zin heeft gehad dat ik vannacht in de weer ben geweest." Rond elf uur weet de wijnboer waarschijnlijk of zijn nachtelijke werk effect heeft gehad.Vorig jaar zat de wijnboer met hetzelfde probleem. Toen maakte hij gebruik van vuurtonnen om de temperatuur in de wijngaard op te krikken en dat komt volgens hem steeds vaker voor. "Ik moet er ieder jaar wel één of twee keer uit om te kijken of het vriest en of we maatregelen moeten nemen", vertelt hij.De kans dat Pels aankomende nacht weer de wekker moet zetten, is klein. Volgens weerman John Havinga van Noorderweer zakken de temperaturen naar zo'n drie of vier graden. "Dat is goed nieuws in ieder geval", vindt Pels.