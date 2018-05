'De Herbergier in Gees voldoet niet aan normen voor goede zorg'

GEES - Zorginstelling De Herbergier in Gees scoort ver beneden de maat, blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg.

In de zorginstelling wonen vijftien mensen met dementie. De Herbergier is op zestien punten beoordeeld en scoort maar één keer een voldoende.Volgens de inspectie is de zorg die bewoners krijgen 'onvoldoende afgestemd op hun wensen, behoeften en mogelijkheden'. Zorgverleners zouden niet deskundig genoeg zijn om goede zorg te verlenen.Medewerkers trokken eerder aan de bel bij de inspectie over de gang van zaken. "De zorgondernemers zijn het afgelopen jaar vooral bezig geweest met het afhandelen van de melding die medewerkers bij de inspectie deden. Zij hebben daardoor gekozen zich niet te richten op zaken als persoonsgericht werken, deskundigheid van personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid."De inspectie vervolgt: "De zorgondernemers van Herbergier Gees geven aan in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd te hebben in een goede en veilige sfeer in het team. Desondanks concludeert de inspectie dat de zorgondernemers hierin niet zijn geslaagd."De mensen van De Herbergier in Gees reageren via hun website . "Het rapport dat naar aanleiding van dit bezoek werd gepubliceerd geeft een ongezouten weergave van een onderneming waar wij niet voor staan en ook niet willen staan. Het rapport heeft een moment opgenomen, wij hebben geleerd en we hebben acties uitgezet om de trots waarmee wij onze Herbergier runnen ook in een toekomstig inspectierapport te zullen terugvinden."De overkoepelende zorgorganisatie De Drie Notenboomen laat weten dat ze zich grotendeels in de conclusies van de Inspectie kunnen vinden. Er zijn externe adviseurs zijn ingevlogen om de situatie te verbeteren. "Wij hebben er zeker vertrouwen in dat het goed komt. De adviseur heeft ook al jaren ervaring in het begeleiden en coachen van zorgondernemers."De Herbergier is een kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen en zit in de oude melkfabriek in Gees. De bewoners hebben allemaal een eigen kamer en er is een gemeenschappelijke woonkamer. De Herbergier valt onder de overkoepelende organisatie De Drie Notenboomen.