Stelling: Ik vlag op 4 en 5 mei

ASSEN - De Nederlandse vlag kan weer uit de kast gehaald worden. Vandaag op Nationale Dodenherdenking mag de vlag vanaf 18.00 uur halfstok gehangen worden. Morgen op Bevrijdingsdag kan hij in top gehesen worden.

Sommige straten hangen deze dagen vol vlaggen, terwijl op andere plekken geen vlag te bekennen is. Hang jij de vlag nog uit bij speciale gelegenheden? Of doe je daar niet aan? Gisteren ging de stelling ook over de Nationale Dodenherdenking. We vroegen of er een nieuwe manier van herdenken moet komen. Iets meer dan 96 procent van de stemmers was het daar niet mee eens. In totaal brachten 3.448 mensen hun stem uit.