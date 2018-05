Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: touretappes win je niet op een bruine boterham Groeten uit Grolloo over Karsten Kroon (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over oud wielrenner Karsten Kroon uit Dalen.

Kroon bekende vorige week doping te hebben gebruikt, maar dat verbaast Derksen niet. Want een schoon wielerpeloton is een utopie. Kroon is één van de favoriete renners van 'de snor', vooral als analist. Alleen Erik Dekker heeft niet gebruikt, maar daar is Derksen duidelijk over: "Touretappes winnen op een bruine boterham met kaas, daar geloven we in Grolloo niks van."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.