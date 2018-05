Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 4 mei In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor het Wereldkampioenschap Hollandse Herders

In het nieuws in een minuut van vrijdag 4 mei zien we de wijngaard van Peter Pels uit Havelte. De wijnboer ging vanochtend vroeg uit de veren om zijn druiven te beschermen tegen de vrieskou.

In Roden vindt komend weekend het Wereldkampioenschap Hollandse Herders plaats. De viervoeters worden onder meer beoordeeld op hun speurwerk en gehoorzaamheid. En het is 4 mei, dus vanavond is het Dodenherdenking. De herdenking in Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vanaf 19.20 uur live te volgen op TV Drenthe en onze Facebookpagina.