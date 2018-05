Hoe vlag ik? Vijf vragen over het uithangen van de vlag

ASSEN - Het rood-wit-blauw hangt vanavond op veel plaatsen halfstok. Maar morgen mag de driekleur weer in top. Hoe zit het met de regels rondom het hijsen en strijken van onze Nederlandse vlag?

In Nederland bestaan geen wetten voor het gebruik van de vlag, volgens de Rijksoverheid . Voor Rijksgebouwen bestaat wel een officiële vlaginstructie. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen deze richtlijn volgen, maar dat is niet verplicht.U mag in principe elke dag van het jaar de Nederlandse vlag uithangen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis zoals het slagen voor een examen of een huwelijk.Daarnaast wordt op een aantal vaste dagen gevlagd, zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag.Als de feestdag op een zondag of een christelijk erkende feestdag valt, is het gebruikelijk dat op de vlag op maandag uitgehangen wordt. Behalve op 4 en 5 mei, dan wordt ook op zondag de vlag gehesen. Als Koningsdag op een zondag valt, wordt de vlag een dag eerder uitgehangen.Bij het hijsen van de vlag is het belangrijk ervoor te zorgen dat de mast zo lang is dat de vlag het verkeer niet hindert en dat de vlag niet de grond raakt. Op sommige dagen, zoals bij Dodenherdenking, moet de vlag halfstok. Hierbij hoort de vlag eerst helemaal in top gehesen te worden. Daarna wordt de vlag naar beneden gehaald tot de helft van de stok.Op 4 mei mag de vlag vanaf 18.00 uur worden gehesen en moet hij rond zonsondergang weer naar beneden worden gehaald. Hierbij moet eerst weer de top bereikt worden voordat de vlag langzaam gestreken wordt. Vlaggen mogen 's avonds alleen blijven hangen wanneer de vlag van beide kanten goed verlicht wordt zodat de kleuren goed te zien zijn.Het uithangen van de vlag met oranje wimpel gebeurt alleen op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje. Een andere wimpel kunt u wel op andere dagen voeren, zoals de veteranenwimpel op Nationale Veteranendag of de Drentse wimpel.Een vlag mag volgens het protocol de grond niet raken. Maar wat als dat wel gebeurt? "Men zegt weleens dat je de vlag dan moet verbranden. Maar je kunt vlaggen als het nodig is ook gewoon wassen", aldus Arnold de Roo van Swedamast Vlaggen en Masten. "Het is sowieso verstandig om een vlag regelmatig te wassen. Door uitstoot van autogassen en dergelijke kan hij snel vies worden."