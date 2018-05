Deel dit artikel:











12-jarige DJ D-Brax draait op Bevrijdingsfestival Daan wil Hardwell achterna (Foto: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

ASSEN - De 12-jarige discjockey Daan Braxhoofden treedt morgen op tijdens het Bevrijdingsfestival Drenthe.

Geschreven door Robert Jansema

Om 15:45 uur draait Daan onder de naam 'DJ D-Brax' een kwartier op het 'Aviko Local Heroes Stage', een speciale tent voor lokaal talent.



Instructiefilmpjes

Het talent uit Assen begon zijn carrière met het bekijken van instructievideo's op het internet. "Ik keek op YouTube naar filmpjes van andere dj's. Ik zag dat al die mensen los gingen op de muziek. Toen dacht ik bij mezelf: 'dat wil ik ook'. Dat was de reden om een eigen set te kopen", vertelt Daan.



Braxhoofden kwam via PopSport terecht bij het Bevrijdingsfestival. Dit opleidingstraject voor jonge muziektalenten bood hem de kans om op 5 mei op te treden in Assen.