Kjeld Nuis verlengt contract bij LottoNL-Jumbo

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft zijn contract bij Team LottoNL-Jumbo met twee seizoenen verlengd. Terwijl het team al aan het trainen was, voerde Nuis nog gesprekken over zijn contract.

"Ik ben heel blij dat ik vandaag een akkoord heb bereikt met LottoNL-Jumbo en dat daarmee een eind komt aan een periode van onzekerheid", zegt de Emmenaar. "Ik ben alweer enkele weken intensief aan het trainen en vind het fijn om me aan te sluiten bij het team."Ook coach Jac Orie is blij met de nieuwe overeenkomst. "Geweldig nieuws. Ik werk al 9 jaar met Kjeld en ik heb hem zien ontwikkelen van groeibriljant tot absolute wereldtopper. Ik vind het hartstikke mooi dat we ook de komende jaren samen kunnen strijden voor de titels."De gesprekken tussen Nuis en zijn ploeg verliepen wat stroef. De schaatser baalde dat hij na zijn succesvolle Olympische Spelen geen nieuwe aanbieding had gehad.