Deel dit artikel:











Lammetje uit Ruinerwold drinkt melk bij ezel 'Na drie dagen dronk het lam niet meer uit de fles' (foto: Robert Jansema / RTV Drenthe)

RUINERWOLD - Bij Speelboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold drinkt een lammetje melk bij een ezel. Kort na de geboorte ging de moeder van het diertje dood. Daarom moest het lam gevoederd worden met de fles.

Geschreven door Robert Jansema

"Na twee dagen begon hij slecht te drinken. De derde dag wilde hij helemaal geen melk meer uit de fles", vertelt Lydia van der Linde namens de Drentse Koe. "Toen zagen we dat het lammetje melk dronk bij een ezel. Dit verklaarde ook waarom hij geen melk uit de fles wilde. Het buikje was al vol", aldus de boerin uit Ruinerwold.



'Lammetje maakt er gretig gebruik van'

"In augustus 2017 beviel de ezel van een veulen. Ezels geven ruim negen maand melk, maar inmiddels drinkt het veulen geen melk meer. Daar maakt het lammetje nu gretig gebruik van", sluit Van der Linde af.