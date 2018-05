Glasvezel buitengebied Hoogeveen op haar na rond

HOOGEVEEN - Glasvezelinitiatiefnemer RE-NET is ervan overtuigt dat het dit weekeinde de grens van vijftig procent aanmeldingen voor glasvezel in het buitengebied van Hoogeveen gaat halen.

Daarmee krijgen zo'n vijfhonderd van de duizend adressen rondom de dorpen Noordscheschut, Tiendeveen, Elim en Hollandscheveld een supersnelle internetverbinding.Sinds maandag is het aantal aanmeldingen bij de deelnemende providers gestegen van 45 naar 49 procent. De absolute ondergrens voor RE-NET om te starten met de aanleg is een deelname van vijftig procent. Bij een lager aantal is het glasvezelproject niet rendabel. Eén procent staat voor ongeveer tien aansluitingen.Projectleider van RE-NET is Cees van den Hil: "We krijgen elke dag van de providers een overzicht over het aantal aanmeldingen en ik verwacht dat we morgen die grens van vijftig procent overschrijden. We hebben vijftien ambassadeurs die in het gebied bij de mensen langs gaan."Die ambassadeurs komen uit de buurt en kennen de mensen vaak persoonlijk. En dat helpt volgens Van den Hil: "Die ambassadeurs hebben er veel belang bij dat de grens gehaald wordt, want ze hebben zelf ook heel erg behoefte aan glasvezel. Ze brengen de mensen op een nette manier over de streep."Op 8 mei volgt de definitieve uitslag. Aanvankelijk lag de deadline op 16 april, maar het aantal aanmeldingen bleef toen steken op ongeveer 43 procent. RE-NET besloot toen tot verlenging van de aanmeldingstermijn.RE-NET is een dochter-onderneming van Rendo. In Drenthe en Overijssel heeft RE-NET verschillende glasvezelprojecten lopen. Begin dit jaar lukte het samen met initiatiefnemers uit Pesse, Fluitenberg en Stuifzand om voor het project 'Zaanddörpen op Glas' voldoende aanmeldingen te krijgen. Van de provincie krijgt RE-NET daar een miljoenenlening voor.Momenteel is RE-NET in het buitengebied van Hoogeveen enkel bezig met het bewerkstelligen van glasvezel voor mensen die niet in de centrums van de dorpen wonen. Van den Hil: "We doen nu niet de dorpskernen als Hollandscheveld en Noordscheschut. Mensen hebben er al Ziggo en het risico op slagen is er kleiner dan in de buitengebieden waar ze geen Ziggo hebben."Desondanks is RE-NET al wel benaderd door mensen uit de dorpskernen om daar ook een project op te starten. "Het liefst doen we dat toch met een lokale initiatiefgroep. Er is al wat reuring ontstaan en dat is goed", vertelt Van der Hil.De komende maanden moet duidelijk worden of RE-NET ook in de resterende dorpen van de gemeente Hoogeveen een glasvezelproject start.