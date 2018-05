Dochter verzetsheld: 'Dit stuk geschiedenis heeft een stempel op ons leven gedrukt'

Deel dit artikel:











De overhandiging bij het monument voor Johannes Post (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De voorkant van het boekje (foto: RTV Drenthe/Jeroen Keldrman)

HAVELTE - Een zoldervondst van majoor buiten dienst Jan Feitsma leidde vandaag tot een reünie van de familie van verzetsheld Johannes Post op de militaire kazerne in Havelte.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Vorig jaar kwam ik een boekje uit 1964 tegen tijdens het opruimen en dacht: 'wie heeft daar nu iets aan'", zegt Feitsma. Het boekje gaat over verzetsheld Johannes Post uit Nieuwlande. Op 5 mei 1964 wordt de legerplaats Steenwijkerwold omgedoopt tot Johannes Post Kazerne door Prins Bernhard.



Nieuw boekje

Feitsma komt uiteindelijk in contact met kolonel Piet Hagenaars, de plaatsvervangend commandant van de brigade in Havelte. "Een moderne versie van dit boekje was er niet, die heb ik op basis van de oude laten maken", aldus de kolonel.



De manschappen op de kazerne in Havelte weten dat Johannes Post een verzetsheld was, maar niet veel meer. "Dit is een poging om daar meer diepgang aan te geven, want we kunnen heel veel leren van Johannes Post", aldus Hagenaars.



Kinderen

De kinderen en kleinkinderen van verzetsheld Johannes Post waren vandaag te gast op de kazerne in Havelte en kregen de eerste exemplaren van het boekje uitgereikt. "Ik sta hier met gemengde gevoelens, want is een stuk geschiedenis dat een stempel op ons leven heeft gedrukt en dat nog altijd blijft doen", zegt dochter Trijneke Blom-Post.



Nederlandse held

Het nieuwe boekje telt zestien pagina's en begint met dezelfde tekst als het oude exemplaar. "Hij betoonde onder gevaarlijke omstandigheden moed, initiatief, volharding en toewijding in de strijd tegen de overweldiger van de Nederlandse onafhankelijkheid..."



Johannes Post hielp onderduikers aan een veilig onderkomen en werd uiteindelijk de leider van het gewapend verzet in Noord-Nederland. In de zomer van 1944 werd de verzetsheld door de Duitse bezetter opgepakt en op 16 juli van dat jaar gefusilleerd.



Gemengde gevoelens

"Ik ben heel blij met wat hij gedaan heeft en heb respect voor de keuzes die hij maakte, maar het heeft ons wel een last meegegeven. Het gaat om de pijn dat je je vader hebt moeten missen", aldus dochter Trijneke, die tien jaar oud is wanneer haar vader wordt vermoord.



"Ik vind dat heel belangrijk dat dit verhaal wordt doorverteld. We mogen niet vergeten wat een oorlog doet."