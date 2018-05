Directeur Mas Boom zwaait af bij Koninklijke Boom uitgevers

MEPPEL - Na 35 jaar dienstverband stopt Mas Boom (61) als holdingdirecteur van Koninklijke Boom uitgevers in Meppel. Dat doet hij met ingang van 1 november.

Vorig jaar werd het bedrijf verkocht aan NDC Mediagroep . Hierna begon Koninklijke Boom als uitgever van leermiddelen en ging hij aan de slag voor de wetenschappelijke en professionele markt. Voor Boom was dit een reden om een stap terug te doen, meldt de Meppeler Courant In de beginjaren was Boom in het actief als directiesecretaris. Later, in 1987, werd hij directeur van het bedrijf, dat toen nog Boom Pers Courantenuitgeverij heette. Vier jaar later werd hij holdingdirecteur. Met zijn broer John, Jurr van Dalen en later Ineke Lip leidde hij het familiebedrijf, dat in 1841 werd opgericht.