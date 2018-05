Deel dit artikel:











Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Mooi Wark is ook dit jaar van de partij bij het Bevrijdingsfestival in Assen (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Het belooft een heerlijk weekend te worden, met volop zon en Bevrijdingsdag voor de deur. Maar ook naast deze festiviteiten is er genoeg te doen in onze provincie. We zetten een paar uitjes op een rij.

Bevrijdingsfestival Assen

Het grootste evenement van dit weekend vindt plaats in Assen. Daar wordt bij de Baggelhuizerplas traditioneel het Bevrijdingsfestival gehouden. Jett Rebel, Lucas Hamming en Ronnie Flex & Deuperience beklimmen onder meer het podium. Op het strand bij de Baggelhuizerplas kan de jeugd zich onder meer bezighouden met workshops, een silent disco en een escaperoom. Het gratis festival begint om 12.00 uur.



Wandeling naar het Wheen

Zoek je op Bevrijdingsdag liever de rust op? Dan biedt een wandeling naar het Wheem in Oud Avereest wellicht uitkomst. Vanaf de Wemme in Zuidwolde kun je onder begeleiding door de schitterende natuur een tocht van zo'n 13 kilometer afleggen. Onderweg is er ook tijd om even uit te rusten onder het genot van koffie, thee, koek en krentenbrood. Eenmaal aangekomen bij het eindpunt, staat er een taxi klaar om je terug te brengen naar Zuidwolde. De start is om 13.00 uur bij de Wemme, aan de Burgemeester Tonckensstraat.



DJ Festival Emmen

Assen is niet de enige plek waar Bevrijdingsdag met veel muzikale optredens wordt opgeluisterd. Ook Emmen doet een flinke duit in het zakje met vijf podia en een hoofdpodium. Daar zullen verschillende dj's hun kunsten vertonen. Het centrum van Emmen vormt voor de derde maal het decor van het festival, dat duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur.



Carving Cup

Geen verfkwast of een potlood, maar ronkende kettingzagen zijn het werkmateriaal waarmee gewerkt wordt. In Drouwen barst de strijd zaterdag los om wie het mooiste kunstwerk kan maken uit boomstammen. Wil je ook komen kijken? Dat kan zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.00 uur bij het Boomkroonpad. De toegang is gratis. Neem wel oordoppen mee: het is nogal lawaaierig.



Wildplukwandeling

Tuinen, parken, tussen stoeptegels, langs oevers en fietspaden: kruiden en eetbare planten zijn op veel verschillende plekken te vinden. En ook zeker in het Drents-Friese Wold. Vandaar dat Staatsbosbeheer daar zondag een wandeling organiseert. Tijdens deze wandeling deelt een gids haar kennis over verschillende planten, bomen en de eetbare kruiden die je er tegenkomt. De tocht begint om 13.30 uur, kost 12,50 euro per persoon en start bij Buitencentrum Terwisscha 6a in Appelscha.



Struunmarkt in Diever

Elke eerste zondag van de maand staan de standjes van de Struunmarkt in Diever weer klaar voor bezoekers. De markt wordt onder meer gevuld met kleding, sieraden, hobbymateriaal, cadeauartikelen boeken en allerlei lekkernijen. De marktkraampjes zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur opengeklapt.



Expositie Schiphorst

Op een schitterende locatie in de tuinen van Beeldenpark De Havixhorst is vanaf zondag een galerij van portretten te bewonderen. Tussen de leilindes staan beelden van brons, steen en glas, gemaakt door handen van Nederlandse beeldhouwers. Zij hebben gepoogd het karakter van de afgebeelde persoon zo goed mogelijk tot uiting te brengen. Er zijn werken van kunstenaars uit het verleden en van nu.



Vogels kijken

Liefhebbers van onze gevederde vrienden moeten zondag naar de vogelhut in Diependal komen. Daar kun je uitkijken op de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek: een trekpleister voor veel vogels. Vogelaars van het Drentse Landschap zijn er om je te helpen met vragen over de dieren. Het observeren begint om 12.00 uur, duurt tot 16.00 uur en kost niets.