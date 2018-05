Oorlogsslachtoffers herdacht op voormalig kamp Westerbork

WESTERBORK - Bij het Nationaal Monument Westerbork in het voormalige doorgangskamp zijn vanavond de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

De hele dag stond het voormalige doorgangskamp in het teken van herdenken. Overdag waren er lezingen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en was er een toneelvoorstelling en een rondleiding.Voorafgaand aan het stiltemoment om 20:00 uur lazen twee leerlingen van het Dr. Nassau College in Assen, onder begeleiding van de Westerborkklok, hardop de namen voor van kinderen uit het kamp die de oorlog niet hebben overleefd.Ondertussen startte een stille tocht, waarin leerlingen van twee basisscholen en kampoverlevenden voorop liepen. De tocht begon bij de slagboom en eindigde bij het Nationaal Monument Westerbork.Bij het monument kwamen meerdere sprekers aan het woord. Claudia de Breij zong haar liedjes 'Later wordt het beter' en 'Mag ik dan bij jou'. Als laatste sprak Diemenaar Joop Waterman, die in 1943 in het kamp geboren werd, de Joodse kaddisj uit.Na de kaddisj begon het stiltemoment, waarna trompettist Stephen de Koning het Signaal Taptoe door de bossen deed klinken. Afsluitend werden kransen, bloemen en - naar Joods gebruik - stenen gelegd voor de oorlogsslachtoffers.