Man rijdt bijna agent aan in Hooghalen De bestuurder van de auto is inmiddels aangehouden (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Een politieagent is vanavond in Hooghalen op een haar na ontsnapt aan een ongeluk. Een man in een rode auto reed zonder vaart te minderen op de agent in, die net op tijd opzij kon springen.





Vreemd rijgedrag

De bestuurder van de auto veroorzaakte kort daarvoor op de Oude Provincialeweg al bijna een aanrijding met de politieagent. Daarna vertoonde de bestuurder volgens de politie vreemd rijgedrag, waarna de agent de auto inhaalde en het stopteken gaf.



Inmiddels heeft de politie de bestuurder van de auto aangehouden. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en bovendien had de man geen rijbewijs.



