Vaidas Trainavicius van Hurry-Up naar Aalsmeer Vaidas Trainavicius gaat van Hurry-Up naar Aalsmeer

HANDBAL - De sterkhouder van Hurry-Up verruilt Zwartemeer voor Aalsmeer. Vaidas Trainavicius speelt de komende twee seizoenen voor de formatie van trainer/coach Bert Bouwer, die net als de Drentse club uitkomt in de BENE-League.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Hurry-Up hoopte de spelmaker de laatste weken alsnog te overtuigen van een langer verblijf, maar kon niet voldoen aan de financiële eisen van de Litouwer.



Op advies van Cibulskis naar Zwartemeer

De Litouwer streek in 2014 neer in Zwartemeer. Na een goed woordje van publiekslieveling Cibulskis kwam hij over van VHC Šviesa. Al snel groeide Trainavicius uit tot de bepalende speler van de oranjehemden.



Drie halve finales

Met Trainavicius promoveerde Hurry-Up twee seizoenen geleden naar het hoogste niveau: de BENE-League en bereikte de Drentse club vorig seizoen drie halve finales: die om de beker, de landstitel en de Europacup.



Aalsmeer strijdt op dit moment nog op twee fronten mee: om de landstitel en de beker. De bekerfinale is inmiddels bereikt (tegenstander is BEVO) en tegen Volendam kan Aalsmeer (komende zaterdag) de finale om het landskampioenschap bereiken.