Programma zaterdagvoetbal Programma zaterdagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Het wonder van Assen, daar hoopt ACV op vanmiddag in het thuisduel tegen Spakenburg. De opponent is koploper in de 3e divisie en kan bij winst op ACV kampioen worden.

ACV zal dat natuurlijk willen voorkomen. De formatie van trainer Fred de Boer vecht tegen degradatie en moet gewoon winnen.



Eventueel kampiensfeest Spakenburg pas laat in de middag

Overigens zullen de spelers en supporters van Spakenburg bij een zege tot 17.45 uur moeten wachten alvorens het kampioensfeest eventueel kan losbarsten. Het duel van concurrent Scheveningen bij Jong FC Twente begint namelijk anderhalf uur later dan het duel in Assen (om 16.00 uur).



2e klasse J

In de 2e klasse J staat er een leuk Drents duel op het programma tussen Drenthina en FC Meppel.



Wie pakt de koppositie in 3D

In de 3e klasse D komen, behoudens LTC, alle toppers in actie. Grote vraag is wie er na vanmiddag koploper is: LTC, Hoogeveen, Lutten of Tonego?



SC Elim moet winnen in titelstrijd

SC Elim moet vanmiddag op bezoek bij SVBO. De rood-witten moeten winnen om Achilles 1894 weer te passeren op de ranglijst (op doelsaldo, maar dat doelsaldo is aan het einde van de rit wel bepalen bij een gelijke stand).



Hieronder het complete programma van vanmiddag:



Derde divisie

ACV - Spakenburg

Jong FC Almere City - Magreb '90

ASWH - ODIN '59

DOVO - Harkemase Boys

ONS Sneek - DVS'33 Ermelo

Spijkenisse - Quick Boys

Jong FC Twente - Scheveningen

Jong FC Volendam - Jong FC Groningen

VVOG - Capelle



Hoofdklasse

AZSV - Apeldoorn CSV

DFS Opheusden - Excelsior '31

NSC Nijkerk - SV Urk



1e klasse E

Winsum - Groningen

PKC '83 - VEV '67



2e klasse J

FC Klazienaveen - DESZ

Drenthina - FC Meppel

DZOH - Nieuwleusen



3e klasse C

Noordwolde - Boerakker

DVC Appingedam - Glimmen

The Knickerbockers - Loppersum

Aduard 2000 - SC Stadspark

Onstwedder Boys - ONR



3e klasse D

BSVV - Lutten

FDS - TONEGO

Fit Boys - ZZVV

SCN - Hoogeveen

SVN '69 - LTC 0-1 (donderdag al gespeeld)



4e klasse A

Nagele - SC Creil

Sleat - SVBS '77

VENO - VHK

Wolvega - Delfstrahuizen



4e klasse C

ASC '75 - De Sweach

Friese Boys - ODV

Harkema Opeinde - Opende

Haulerwijk - Veenhuizen

Ropta Boys - RWF

VIOD Driesum - Oostergo



4e klasse E

CSVC - Borger

Elim - SVBO (wedstrijd wordt in Barger Oosterveld gespeeld)

NWVV - Sweel

Tiendeveen - Helpman



5e klasse A

Woudsend - Sneek Wit Zwart



5e klasse E

Damacota - Nieuw Balinge

Mussel - SETA

NKVV - SC Angelslo

VCG - WVV

Veendam 1894 - Erica '86

VVAK - Wildervank