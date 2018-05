Deel dit artikel:











Hardlopers brengen Bevrijdingsvuur naar Drenthe Verschillende loopgroepen ontvangen het Bevrijdingsvuur in Wageningen (foto: Vincent Jannink/ANP)

WAGENINGEN/ASSEN - Om middernacht is het bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. Dit gebeurde op het 5 Mei plein voor Hotel De Wereld, waar in 1945 over de capitulatie werd onderhandeld. Hardlopers brengen het vuur onder meer naar Assen en Norg.





In totaal verspreiden tweeduizend lopers het Bevrijdingsvuur door heel Nederland. De loop markeert de start van Bevrijdingsdag. Het oplaaiende vuur staat voor de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei.



Loopgroep Kloosterveen uit Assen en Stichting Loopsport Norg hebben dit jaar de Drentse eer om het vuur op te halen. In estafettevorm brengen zij het naar respectielijk het Bevrijdingsfestival Drenthe aan de Baggelhuizerplas in Assen en naar de Kerkbrink in Norg. In 1948 werd een fakkel vanuit de Britse havenstad Portsmouth naar het D-day strand in Normandië gebracht. Nijmeegse atleten namen het vuur vervolgens mee naar Wageningen. In Hotel De Wereld, waar in mei 1945 werd onderhandeld over de capitulatie, droegen de atleten het Bevrijdingsvuur over aan de toenmalige burgemeester van Wageningen.