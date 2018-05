Deel dit artikel:











Man moet rijbewijs inleveren na ongeluk In het ziekenhuis bleek dat de man had gedronken (foto: Van Oost Media)

GIETERVEEN - Een 21-jarige Amsterdammer is gisteren aangehouden na het veroorzaken van een ongeluk op de N33 bij Gieterveen.

Bij het ongeluk was niemand anders betrokken. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn bloed is gecontroleerd. Daaruit bleek dat de man alcohol had gedronken. Hij is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren