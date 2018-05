Bevrijdingsfestival Emmen krabbelt terug: toch gratis en voor alle leeftijden

EMMEN - Het Bevrijdingsfestival op het Raadhuisplein in Emmen is vandaag toch gratis te bezoeken. Door de vele negatieve reacties heeft de organisatie het plan om entree te vragen teruggedraaid.

Gisteravond maakte organisator café De Zwetser op Facebook bekend dat er vijf euro entree zou worden gevraagd en dat de minimale leeftijd zestien jaar zou zijn. Daarvoor was gecommuniceerd dat het feest gratis te bezoeken was en voor iedereen."In gezamenlijk overleg met de gemeente hebben wij toch besloten om het evenement gratis te houden en alle leeftijden toe te laten! Wij betreuren de ontstane commotie en heten jullie vanavond en vanmiddag van harte welkom", reageert de organisatie op Facebook.Na de bekendmaking gisteravond dat er entree zou worden geheven, barstte een stroom aan verontwaardigde reacties los op internet. Mensen vonden het moeilijk te accepteren dat in eerste instantie het feest gratis zou zijn en dat er nu betaald zou moeten worden. Anderen riepen op om het festival op het Raadhuisplein te boycotten.Het gratis te bezoeken Bevrijdingsfestival Emmen begint vanmiddag om 17.00 uur. Onder meer de DJ's Mr. Polska en Billy The Kit treden op. Het feest gaat door tot 01.00 uur door. Vanaf 13.00 uur is er een DJ Festival in heel het centrum van Emmen. Dit is ook gratis te bezoeken.