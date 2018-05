Bezoekers Bevrijdingsfestival Emmen moeten ineens betalen: veel boze reacties

EMMEN - De organisatie van het Bevrijdingsfestival Emmen krijgt veel boze reacties op internet. Gisteravond maakte het festival op Facebook plotseling bekend dat er vijf euro entree wordt gevraagd.

Ook is er een minimum leeftijd ingesteld van zestien jaar."In verband met extra maatregelen door opgelegde restricties qua aantal bezoekers en veiligheid zijn wij genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren", schrijft organisator café De Zwetser op haar Facebookpagina. Zo is het verboden om eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein.Op het Facebookbericht waarin wordt gemeld dat er entree wordt gevraagd, komen veel boze reacties binnen. Mensen vinden het moeilijk te accepteren dat in eerste instantie het feest gratis zou zijn en dat er nu betaald moet worden. Anderen roepen mensen op om het festival op het Raadhuisplein te boycotten.Het Bevrijdingsfestival in Emmen begint vanmiddag om 17.00 uur. Onder meer de DJ's Mr. Polska en Billy The Kit treden op. Het feest gaat tot 01.00 uur door. Vanaf 13.00 uur is er DJ Festival in heel het centrum van Emmen. Dit is wel gratis te bezoeken.De organisator van het Bevrijdingsfestival Emmen was niet bereikbaar.