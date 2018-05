Deel dit artikel:











Bevrijdingsfestival Drenthe van start Loopgroep Kloosterveen bracht het bevrijdingsvuur naar Assen (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe) Het publiek geniet van de muziek en van de zon (foto:Ineke Kemper/RTV Drenthe)

ASSEN - Het Bevrijdingsfestival Drenthe is aan het begin van de middag aan de Baggelhuizerplas in Assen begonnen in de stralende zon.





Lees ook: Hardlopers brengen Bevrijdingsvuur naar Drenthe

Tijdens het Bevrijdingsfestival Drenthe treden onder meer Jett Rebel, Lucas Hamming en Ronnie Flex & Deuxperience. Ook is Mooi Wark vanavond aanwezig.



Voor de jeugd is er op het strand bij de Baggelhuizerplas van alles te doen, zoals workshops. Ook zijn er een silent disco en een escaperoom. Hardlopers van de Loopgroep Kloosterveen vertrokken vannacht vanuit Wageningen met het Bevrijdingsvuur. Dit brachten zij in estafettevorm naar het festivalterrein aan de Baggelhuizerplas, waar op het terrein het vuur werd ontstokenTijdens het Bevrijdingsfestival Drenthe treden onder meer Jett Rebel, Lucas Hamming en Ronnie Flex & Deuxperience. Ook is Mooi Wark vanavond aanwezig.Voor de jeugd is er op het strand bij de Baggelhuizerplas van alles te doen, zoals workshops. Ook zijn er een silent disco en een escaperoom.