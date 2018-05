Deel dit artikel:











Vrachtwagenchauffeur negeert stopteken tijdens herdenking in Hoogeveen De chauffeur negeerde een stopteken (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - Een vrachtwagenchauffeur heeft gisteravond deelnemers van de herdenkingsoptocht tijdens de Dodenherdenking in Hoogeveen de stuipen op het lijf gejaagd.

Terwijl de deelnemers aan de stille omgang bij het Joodse monument naast de voormalige synagoge aan de Schutstraat staan te wachten, negeert een vrachtwagen in de Schutstraat een stopteken.



'Vrachtwagen reed op stoet af'

"Wij hadden goed uitzicht over de straat uit de richting van de A28. Ineens rijdt er een vrachtwagen met een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur op de stoet mensen af", reageert een getuige.



Een eerste verkeersregelaar kan nog net op tijd opzij springen, een tweede blijft pal voor de vrachtwagen met opgeheven hand staan. De chauffeur stopt op tijd.



"Die verkeersregelaar is een grote held", vindt de deelneemster aan de stille omgang. "We zijn gisteren aan de dood ontsnapt."



'Er was geen gevaar'

Johann Bisschop van de organisatie achter de herdenking in Hoogeveen begrijpt dat sommige deelnemers aan de stille omgang zijn geschrokken. Maar hij benadrukt dat de groep mensen niet in gevaar is geweest. De wagen stopte op vijftig meter van de groep.



"Het was vooral vervelend dat dit tijdens een stille omgang gebeurt, totaal niet passend", kijkt Bisschop terug. "De chauffeur wilde eerst zijn auto ook niet uitzetten, maar heeft dat uiteindelijk met tegenzin wel gedaan. Wellicht had hij niet begrepen dat hier een stille tocht gaande was."



'Een idioot die zich niet aan de regels hield'

Burgemeester Loohuis liep mee in de optocht en zag het gebeuren. "Die chauffeur had geen geduld. Maar als je opdracht krijgt van handhavers, dan moet je je er aan houden. Dit was een idioot die niet zich niet aan de regels hield."



Ook volgens Loohuis zijn de deelnemers aan de omloop niet in gevaar geweest. "De chauffeur reed naar de rotonde van de Schutstraat en daar waren wij nog niet aanwezig. Maar het geeft wel commotie. Gelukkig had hij niet de intentie om schade aan te richten."



Volgens de burgemeester is het kenteken van de chauffeur genoteerd en krijgt dit voorval nog een staartje.