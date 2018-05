Deel dit artikel:











Postuum erkenning voor oud-KNIL militair uit Hoogeveen Oud-KNIL militair uit Hoogeveen heeft postuum een Mobilisatie Oorlogskruis en een Ereteken voor orde en vrede gekregen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Oud-KNIL militair Herman van Hien uit Hoogeveen heeft postuum erkenning gekregen voor zijn diensttijd in Nederlands Indië. Hij heeft nu twee onderscheidingen, een Mobilisatie Oorlogskruis en een Ereteken voor orde en vrede.

Zijn dochter, Catharina van Hien, is erg blij met de erkenning. "Het voelt als een soort afronding. Hij is er al 33 jaar niet meer en de oorlog is ruim 70 jaar geleden, maar die periode heeft zo veel impact gehad op zijn leven."



Toen Herman van Hien 18 jaar was, is hij in militaire dienst gegaan en kwam terecht bij de KNIL, het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Hij vocht in de Tweede Wereldoorlog, en kwam uiteindelijk terecht in een interneringskamp, een jappenkamp, als krijgsgevangene.



"De erkenning voor die strijd die hij daar geleverd heeft is er eigenlijk nooit geweest. Dit voelt als afronding. Dit is gewoon verdiend, de eer die hij nu toegekend krijgt", zegt Catharina van Hien.



"Het past ook helemaal in deze sfeer, met Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Zo weet je waarvoor hij het gedaan heeft. Ik vind dit heel mooi, ik denk dat het heel veel voor hem had betekend."