Yde zet zich schrap voor Meisje van Yde

YDE - Nog precies een week te gaan en dan is in het Noord-Drentse dorp Yde de eerste voorstelling van het theaterstuk Het Meisje van Yde. Bij recreatieplas Bolhuisgat moeten de tribunes nog opgebouwd worden, maar daar aan de rand van Yde zijn de repetities al volop gaande.

12 mei, maar dan in 1897, was ook de dag dat het veenlijk bij Yde werd opgegraven. Dat meisje wordt nu vertolkt door Lisanne Dijkstra. Vorige maand stond ze oog in oog met haar prehistorische evenknie in het Drents Museum. En ze heeft zich helemaal ingeleefd in haar personage.Lisanne Dijkstra: "Nu we hier bij het water staan in kostuum kan ik me nog beter inleven in dat meisje. Het bezoek aan het museum hielp me al het ontroerende van het verhaal te begrijpen. De voorstelling zelf is ontzettend grappig, er zitten leuke dingen in, maar het einde is om emotioneel van te worden. Ik heb een eindlied, ja ik voel het nu al, dat raakt gewoon ontzettend. Dan zing ik echt 'laat mij het maar zijn, die het doet', dus dan word ik geofferd."De spelers hebben vandaag een zogenaamde doorloopdag. Ze spelen het hele stuk voor het eerst helemaal op locatie. Alleen de lichtspots en de geluidsversterking ontbreken nog.Hans Langhout speelt Caesar en is één van de Romeinen in het stuk. Hij is ook de producent. Hans Langhout: "11 Mei hebben we de echte generale hier. En de spanning neemt toe, dat merk je in de ploeg. Ook omdat iedereen voor het eerst in kostuum is."Aandachtig toeschouwer is omwonende Hans Timmer. Hij heeft geholpen bij de decorbouw en zijn hond speelt een kleine rol in het stuk. Timmer vindt het een geweldig evenement voor Yde. Hans Timmer: "Het is een hele belevenis voor het dorp, geweldig, zonder meer. Ik kan er van genieten. Het dorp werkt er voor een heel groot deel zelf ook aan mee. Vijf jaar geleden hadden we ook een openluchtspel, maar dit is denk ik toch eenmalig."