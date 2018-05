Deel dit artikel:











Vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend Amnesty International staat met een kraampje in het gevangenismuseum in Veenhuizen (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Niet iedereen kan vandaag vrijheid vieren. Amnesty International staat daarom met een kraampje in het gevangenismuseum in Veenhuizen. Medewerkers verzamelen handtekeningen voor de dertigjarige Arash Sadeghi uit Iran.

Sadeghi is een mensenrechtenactivist en moet een straf uitzitten van 19 jaar. Ook zijn vrouw zit vast. Sadeghi is volgens Amnesty in hongerstaking gegaan en heeft daardoor medische hulp nodig. Deze krijgt hij niet.



Door vandaag deze handtekeningenactie te houden wil Amnesty benadrukken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De organisatie hoopt dat Sadeghi binnenkort vrij wordt gelaten of ten minste medische verzorging krijgt.