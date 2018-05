Kerkbestuurder steelt miljoenen van Drentse stichting om escort te betalen

KOEKANGE - De Drentse stichting Hippo Mundo Charity wil vier miljoen euro terug die is buitgemaakt bij een grootschalige, tot de verbeelding sprekende oplichting.

In Dagblad van het Noorden staat het verhaal van kerkbestuurder Jonathan van der L. die, om zijn affaire met een 'highclass' escortdame geheim te houden, een fortuin uitgaf aan een privédetective.Volgens justitie heeft Van der L. acht miljoen euro gestolen van geloofsnetwerk Noorse Broeders, waar hij zelf kerkbestuurder was. Hij werd gechanteerd met zijn affaire door twee verschillende chanteurs. Om deze mensen op te sporen huurde hij een privédetective in, die hij weer betaald zou hebben met geld dat was weggesluisd van de Noorse Broeders. Overigens heeft Van der L. inmiddels een relatie met de escortdame, en is hij weg bij zijn gezin.Hippo Mundo Charity uit Koekange, een goede doelen stichting van de Noorse Broeders, is één van de grootste gedupeerden van het hele schandaal. Het geld is nog steeds in handen van Jonathan van der L, al heeft justitie wel beslag gelegd op de miljoenen. Of en wanneer het geld weer vrij komt, is nog niet duidelijk.