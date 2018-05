Deel dit artikel:











Uitslagen zaterdagvoetbal: vijf clubs vechten om titel 3D, Veenhuizen bijna kampioen en Elim weer koploper Uitslagen zaterdagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - In de zaterdag 3e divisie pakte ACV een knap punt tegen koploper Spakenburg, waardoor die ploeg het kampioensfeestje in ieder geval met een week moeten uitstellen. ACV verkleint met het gelijke spel het gat met Spijkenisse, de eerste ploeg boven de rechtstreekse degradatiestreep, tot vier punten.

ACV kan rechtstreekse degradatie dus nog steeds ontlopen, want er zijn nog drie duels te spelen in de 3e divisie.



Meppel wint in Emmen

In de 2e klasse J won FC Meppel het uitduel tegen Drenthina. In Emmen werd 0-1.



Spanning in 3D

TONEGO is weer koploper in de 3e klasse D. Alle toppers in deze klasse wonnen vanmiddag en dus vechten er, met nog drie duels te spelen, vijf ploegen om de titel (TONEGO, Lutten, Hoogeveen, LTC en Hardenberg'85). Het onderlinge verschil tussen deze teams is slechts twee verliespunten.



Veenhuizen dichtbij titel

vv Veenhuizen kan de banden van de platte kar alvast oppompen, want de Drentse vierdeklasser is nog één zege verwijderd van het kampioenschap. De ploeg van trainer Raymond Middel won vanmiddag met 3-0 bij Haulerwijk, terwijl de grootste concurrent in de 4e klasse C, Ropta Boys, niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen RWF. Ropta Boys heeft nu tien verliespunten meer dan Veenuizen en dat met nog vier duels te spelen. Volgende week zaterdag speelt Veenhuizen uit bij Friese Boys.



Elim pakt koppositie

In de 4e klasse E heeft SC Elim de koppositie weer in handen. De roodhemden wonnen tegen SVBO met maar liefst 8-1. Achilles 1894 heeft, met nog drie duels te gaan, evenveen punten als Elim maar een veel minder doelsaldo. En dat doelsaldo is bij een gelijk aantal punten doorslaggevend.



Bekijk hieronder alle uitslagen in het amateurvoetbal van vandaag:



Derde divisie

ACV - Spakenburg 0-0

Jong FC Almere City - Magreb '90 2-0

ASWH - ODIN '59 3-2

DOVO - Harkemase Boys 1-0

ONS Sneek - DVS'33 Ermelo 2-3

Spijkenisse - Quick Boys 3-5

Jong FC Twente - Scheveningen 1-3

Jong FC Volendam - Jong FC Groningen 1-0

VVOG - Capelle 1-2



Hoofdklasse

AZSV - Apeldoorn CSV 3-0

DFS Opheusden - Excelsior '31 3-1

NSC Nijkerk - SV Urk 1-4



1e klasse E

Winsum - Groningen 1-2

PKC '83 - VEV '67 5-2



2e klasse J

FC Klazienaveen - DESZ 1-3

Drenthina - FC Meppel 0-1

DZOH - Nieuwleusen 1-2 (donderdag al gespeeld)



3e klasse C

Noordwolde - Boerakker 9-1

DVC Appingedam - Glimmen 1-0 (donderdag gespeeld)

The Knickerbockers - Loppersum 0-2 (donderdag gespeeld)

Aduard 2000 - SC Stadspark 0-0

Onstwedder Boys - ONR 0-0



3e klasse D

BSVV - Lutten 0-2

FDS - TONEGO 0-1

Fit Boys - ZZVV 2-2

SCN - Hoogeveen 1-4

SVN '69 - LTC 0-1 (donderdag gespeeld)



4e klasse A

Nagele - SC Creil 4-1

Sleat - SVBS '77 3-3

VENO - VHK 2-0

Wolvega - Delfstrahuizen 0-2



4e klasse C

ASC '75 - De Sweach 4-3

Friese Boys - ODV 1-0

Harkema Opeinde - Opende 1-1

Haulerwijk - Veenhuizen 0-3

Ropta Boys - RWF 2-2

VIOD Driesum - Oostergo 4-2



4e klasse E

CSVC - Borger 4-1

Elim - SVBO 8-1 (duel werd bij SVBO gespeeld)

NWVV - Sweel 1-7

Tiendeveen - Helpman 1-4



5e klasse A

Woudsend - Sneek Wit Zwart 0-7 (donderdag gespeeld)

IJVC - Bakhuizen 4-2



5e klasse E

Damacota - Nieuw Balinge 0-10

Mussel - SETA 5-1

NKVV - SC Angelslo 1-3

VCG - WVV 0-3

Veendam 1894 - Erica '86 3-0

VVAK - Wildervank 4-2