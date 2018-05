ACV houdt hoop na knap gelijkspel tegen koploper Spakenburg: Er zat zelfs meer in

VOETBAL - ACV leverde vanmiddag op eigen veld een puike prestatie door koploper Spakenburg op 0-0 te houden. Tenminste, vooraf had de thuisclub daar blind voor getekend. Na negentig minuten was het gevoel toch anders. Ja, er was trots maar het hadden drie punten kunnen zijn.

Of misschien was 'moeten' wel de juiste typering, want de thuisclub kreeg die grote kansen terwijl Spakenburg maar één echte kreeg.Spijkenisse, de enige overgebleven concurrent van ACV in de strijd om een plek boven de rechtstreekse degradatiestreep, verloor vanmiddag met 5-3 van Quick Boys. Daardoor liep ACV dus een punt in. Het gat is nu nog vier punten. Volgende week gaat ACV op bezoek bij het inmiddels gedegradeerde Magreb'90 en speelt Spijkenisse bij Jong FC Groningen. Burenhulp is dus wenselijk.ACV koos in het thuisduel tegen Spakenburg, dat vandaag kampioen kon worden (bij een gunstig resultaat van concurrent Scheveningen bij Jong Twente). De Assenaren zakten in, lieten Spakenburg aan de bal en hoopten in de omschakeling gevaarlijk te worden. Dat plannetje lukte prima, al bleven de speldenprikjes van de thuisclub voor rust wel erg lang uit. Aan de andere kant werd er nauwelijks gevaar gesticht voor de goal van ACV-doelman Ben Wormmeester. Spakenburg speelde voorspelbaar en wist centrumspits Philip Ties (oud ACV'er) maar niet in stelling te brengen. In de slotfase van de eerste helft veerde het thuispubliek op toen één van de drie corners binnen twee minuten van ACV door Guus de Vries net voorlangs werd gekopt.In de tweede helft was de eerste grote kans voor de gasten. Invaller Kees Tol zag zijn inzet knap gekeerd worden door Wormmeester. Daarna lobte Erik Eleveld in kansrijke positie over de goal van Leon ter Wielen en kopte Gijs Jasper een voorzet van diezelfde Eleveld naast. De grootste kans was vijf minuten voor tijd voor invaller Justin Mulder (die al vroeg in de wedstrijd de geblesseerde Pascal Huser verving). Mulder kwam oog in oog met Ter Wielen, die de inzet van de aanvaller net genoeg raakte waardoor de bal langs de verkeerde kant van de paal rolde. In de extra tijd beleefde ook ACV nog een hachelijk moment bij een corner van Spakenburg, maar het bleef bij 0-0.ACV-doelman Ben Wormmeester was na afloop trots op zijn teamgenoten. "We hebben geknokt voor iedere meter en eigenlijk hadden we meer verdiend dan dit ene punt. Maar als we dit de komende drie duels ook kunnen brengen en misschien met iets meer aanvallende intenties is er nog een kans. We leven nog, dat is het belangrijkste. Nu moeten we winnen van Magreb'90, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan."Voor Pascal Huser lijkt het seizoen voorbij. De aanvaller verliet het veld met een hamstringblessure. "Voor het herstel staat normaal zo'n vier tot zes weken", aldus ACV-trainer Fred de Boer. "Maar er moet nog een scan gemaakt worden, dus laten we hopen dat het meevalt."