In beeld: Bevrijdingsfestival Assen Het mooie weer lokte veel mensen naar het bevrijdingsfestival (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Het kan niemand ontgaan zijn: vandaag vieren we de vrijheid! En dat doen we in grote getale op bevrijdingsfestivals. In Assen was dat bij de Baggelhuizerplas.





Genieten van muziek, de zon, een hapje en een drankje, genieten van de vrijheid. Onze fotograaf Kim Stellingwerf was in Assen legde het voor ons vast op de gevoelige plaat.