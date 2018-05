Drent met wateroverlast wil maatregelen, maar niet betalen

ASSEN - Een flink aantal Drenten heeft na een regenbui last van wateroverlast, doordat de riolering niet goed werkt. Dat blijkt uit een enquête over wateroverlast in Nederland.

straten die blank staan (60 procent)

rioolwater dat omhoog komt in de woning (21 procent)

een kelder die vol loopt (14 procent)

water dat op de begane grond het huis in komt (5 procent)

Samen met de NOS en andere regionale omroepen hebben we uitgezocht hoe het gesteld is met de riolering. Uit dit onderzoek blijkt dat 55,7 procent van de 727 Drenten die de enquête invulden wel eens last heeft van overstromende toiletten, terugkomend water en slecht wegstromend water.70 procent van de Drenten die de enquête invulden zou graag zien dat de gemeente op plekken harde bestrating vervangt door groen, om zo de afvoer van regenwater te verbeteren. Maar met de stelling dat we meer rioolheffing moeten betalen zodat de gemeente de riolering kan verbeteren, is slechts 16,5 procent het eens.Van de Drenten met overlast heeft 12,5 procent dat één keer per jaar. 22,8 procent meerdere keren per jaar en 20,4 procent heeft bij elke stevige regenbui wateroverlast.Bij de overlast gaat het om:De meeste meldingen komen uit de gemeente Assen (120), gevolgd door Emmen (68) en Midden-Drenthe (46).In heel Nederland zegt 20 procent van de respondenten dat ze bij elke stevige regenbui wateroverlast hebben, 13 procent heeft er eens per jaar last van en 21 procent meerdere keren per jaar. 46 procent zegt nooit last te hebben van wateroverlast.Uit het onderzoek blijkt ook dat het relatief weinig uitmaakt hoe oud een huis is, als er sprake is van wateroverlast. Huizen uit allerlei verschillende bouwjaren kampen met problemen.