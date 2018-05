Krantenstrip 'De Rechter' bestaat 25 jaar

VLEDDERVEEN - Tekenaar Jesse van Muylwijck tekent al 25 jaar de krantenstrip 'De Rechter'. Van Muylwijck woonde jarenlang in Vledderveen, voor hij in 2005 emigreerde naar Canada.

In de jubilerende strip wordt ons rechtssysteem op de korrel genomen en er komen vaak actualiteiten van binnen en buiten Nederland in voorbij. Jesse van Muylwijck studeerde af als jurist, maar liet een carrière als advocaat schieten om striptekenaar te worden. Met De Rechter combineert hij zijn rechtskennis met zijn tekentalent en zijn gevoel voor humor.Ter ere van het 25-jarig bestaan van de strip is in het Stripmuseum in Groningen een speciale tentoonstelling te zien. In deze tentoonstelling is een selectie uit 25 jaar strips over het nieuws te zien, onderverdeeld in internationale, nationale en lokale actualiteiten.In de laatste categorie worden alle strips getoond die Jesse van Muylwijck heeft getekend over de Groningse aardbevingen, een onderwerp dat de gemoederen in Groningen al jarenlang bezighoudt.